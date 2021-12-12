Екатеринбург, 12 декабря 2021, 09:14 — REGNUM В Екатеринбурге отключение электричества в районе станции метро «Проспект космонавтов» расследует специальная комиссия. Об этом сообщили журналистам в компании «Россети-Урал».
»О точных причинах технологического нарушения энергетики смогут сказать позже», — цитирует представителей организации портал Е1.ru. Также в компании добавили, что не исключают внешнего воздействия.
Подача электричества была восстановлена к ночи 11 декабря. Как сообщало ИА REGNUM, свет в этом районе погас вечером 10 декабря.
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