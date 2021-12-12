Киев, , 09:09 — REGNUM О референдуме в Донбассе Зеленский заговорил только по одной причине — он уверен, что за особый статус Донбасса народ не проголосует в условиях когда по всем телеканалам несётся, что это «зрада и капитуляция», а каналы, где была другая точка зрения закрыты решением СНБО. Так считает украинский журналист и политэмигрант Игорь Гужва. По его словам, после чего можно будет ответить Западу на все увещевания: «Украинцы против».

Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: ««Мир через силу»: провокации Украины и США в Донбассе — все новости»

«Но у такого референдума будут и куда более серьёзные последствия. Если большинство скажет «нет», то это будет означать, что народ проголосовал за выход Украины из Минских соглашений (особый статус их краеугольный камень). И, фактически, отозвал у украинской власти мандат на любые переговоры по Минску-2», — считает Гужва.

А это совсем не нужно Западу, так как в таком случае пропадут формальные основания для продления санкций против России, которые привязаны к выполнению Минских соглашений.

«Поэтому, скорее всего, идея с референдумом так и останется очередным сотрясением воздуха от Зеленского», — подчеркивает журналист.

Как сообщало ИА REGNUM, о возможности проведения на Украине референдума, касающегося Донбасса, украинский лидер Владимир Зеленский заявил 10 декабря в интервью «1+1». Кроме того, Зеленский не исключил, что в скором времени может провести прямые переговоры с Путиным. В социальных сетях данные высказывания подняли на смех.

Читайте также: Зеленский допустил референдум по Донбассу. Сеть: Путин все уже давно сказал