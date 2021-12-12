Ростов-на-Дону, , 09:06 — REGNUM Главный тренер вратарей сборной России и футбольного клуба «Ростов» Виталий Кафанов, комментируя поражение от «Урала», назвал причины разгромного счёта на табло (1:4).

Ростов-Арена Иван Шилов © ИА REGNUM

«Шестая минута, 2:0 — это предопределило ход дальнейшей борьбы. Не сразу отошли после этих двух пропущенных мячей, но затем взяли инициативу в свои руки, заработав пенальти. Потом пропустили несколько контратак, в которых «Урал» свои шансы реализовал. Мы создали больше моментов и ударов было больше. Мы владели мячом значительную часть времени. По всем показателям мы были лучше, но проиграли 1:4. <…> Наши ошибки соперники использовали, а мы их — нет», — отметил наставник.

ИА REGNUM сообщало, что «Урал» разгромил «Ростов» в матче 18-го тура чемпионата России. Футбольный поединок состоялся 11 декабря на стадионе «Ростов Арена». Точными ударами в ворота отметились Рамазан Гаджимурадов (дубль), Арсен Адамов и Эрик Бикфалви («Урал»), а также Дмитрий Полоз, реализовавший пенальти («Ростов»).

Команда Виталия Кафанова перед зимней паузой в чемпионате России опустилась на 13-ю строчку в турнирной таблице РПЛ (18 очков). «Урал» занимает 11-е место, набрав 19 очков.