Нью-Йорк, США, 12 декабря 2021, 09:01 — REGNUM Экс-чемпион мира в трех весовых категориях боксер с Украины Василий Ломаченко победил представителя Ганы, бывшего чемпиона мира Ричарда Комми в своем втором поединке после того, как он проиграл свои чемпионские звания. Об этом 12 декабря сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Василий Ломаченко
Василий Ломаченко
(сс) WorldSeriesBoxing

Бой за звание интерконтинентального чемпиона мира в легком весе, который проходил в Нью-Йорке, закончился победой Ломаченко единогласным решением судей.

Напомним, 33-летний Василий Ломаченко проиграл в октябре минувшего года представителю США Теофиму Лопесу и лишился званий чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Всемирного боксерского совета (WBC). Всего в его активе 16 побед (11 — нокаутом) и два поражения.

Для 34-летнего Ричарда Комми это поражение стало четвертым при 30 (27 — нокаутом) выигранных поединках.