Нью-Йорк, США, , 09:01 — REGNUM Экс-чемпион мира в трех весовых категориях боксер с Украины Василий Ломаченко победил представителя Ганы, бывшего чемпиона мира Ричарда Комми в своем втором поединке после того, как он проиграл свои чемпионские звания. Об этом 12 декабря сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Василий Ломаченко (сс) WorldSeriesBoxing

Бой за звание интерконтинентального чемпиона мира в легком весе, который проходил в Нью-Йорке, закончился победой Ломаченко единогласным решением судей.

Напомним, 33-летний Василий Ломаченко проиграл в октябре минувшего года представителю США Теофиму Лопесу и лишился званий чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Всемирного боксерского совета (WBC). Всего в его активе 16 побед (11 — нокаутом) и два поражения.

Для 34-летнего Ричарда Комми это поражение стало четвертым при 30 (27 — нокаутом) выигранных поединках.