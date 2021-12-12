Вашингтон, , 08:55 — REGNUM Американская автомобилестроительная компания General Motors готовится инвестировать дополнительные $4 млрд в расширение производства электромобилей. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в отрасли.

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По данным агентства, GM изучает проект капитального ремонта своего сборочного завода в штате Миннесота. На это потребуется около $2 млрд, после чего на предприятии смогут запустить производство электромобилей нового поколения.

Также американский автопроизводитель обсуждает проект совместного завода по производству аккумуляторных батарей для электромобилей с южнокорейской компанией LG Energy Solution. Планируется, что это предприятия будет создано на принадлежащей GM площадке в штате Мичиган.

Инвестиции GM в этот проект могут превысить $2,5 млрд. Завод сможет выйти на полную мощность к 2028 году.

Исполнительный директор GM Мэри Барра подтвердила, что компания обсуждает эти проекты, однако они ещё не утверждены. Она добавила, что решение по созданию новых заводов может быть принято через несколько недель.

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