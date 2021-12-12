Каир, 12 декабря, 2021, 08:51 — ИА Регнум. Возвращения на родину около 30 тысяч незаконно вывезенных артефактов сумел добиться за последние десять лет Египет. Об этом 11 декабря сообщил главный инспектор департамента возвращенных древностей Министерства туризма и древностей Египта Шаабан Абдель Гауад в эфире телеканала Al-Hayat.

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Египет в последние годы активно добивается репатриации незаконно вывезенных из страны в разное время культурных ценностей. Как пояснил Абдель Гауад, специалисты возглавляемого им департамента отслеживают по всему миру аукционы и продажи в интернете через египетские и иностранные сайты, а также через социальные сети. Начиная с 2011 года ведомству удалось вернуть на родину 29 300 артефактов.

В частности, только в текущем году в Музее Библии в Вашингтоне было обнаружено 5 300 артефактов. Все вывезенные контрабандным путём древнеегипетские ценности были зарегистрированы в архивах и сейчас идёт активная работа по их возвращению.

Абдель Гауад уточнил, что после репатриации памятники древности реставрируют, а потом они пополняют экспозиции в музеях Египта. В качестве примера такого возвращённого артефакта, главный инспектор департамента возвращённых древностей привёл обнаруженный в Бельгии древний скелет человека, который в настоящее время стал частью экспозиции Национального музея египетской цивилизации в Каире.

По законодательству Египта, которое было значительно ужесточено в 1983 году в области охраны артефактов, вывоз из страны объектов культурного и исторического наследия запрещён и преследуется по закону.

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