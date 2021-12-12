Барнаул, 12 декабря, 2021, 08:48 — ИА Регнум. В Барнауле накануне вечером, 11 декабря, произошло повреждение теплосети диаметром 100 мм по улице Северо-Западная. Это повлекло за собой провал дорожного полотна в районе дома по ул.Северо-Западная, 54. Об этом сегодня информирует пресс-центр городской администрации. Отмечается, в частности, что ремонтная бригада незамедлительно приступила к работам по установлению точного места повреждения и аварийным работам.

Dorus.ru Теплосеть

Под временное отключение отопления на время проведения работ попали три дома по адресам ул. Северо-Западная, 54, 56, 58а.

Устранение аварии находится на особом контроле в администрации Октябрьского района и администрации города.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 ноября в Барнауле произошло сразу две аварии на водопроводе.

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