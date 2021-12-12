Екатеринбург, , 08:46 — REGNUM Российский боксер Дмитрий Бивол, являющийся чемпионом мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA), победил другого российского спортсмена Умара Саламова в поединке, который прошел в рамках вечера профессионального бокса в Екатеринбурге. Об этом 12 декабря сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дмитрий Бивол (сс) WorldSeriesBoxing

По итогам всех 12-ти заявленных раундов судьи единогласным решением со счетом 119:109, 118:109, 118:110 отдали победу Биволу, что позволило ему сохранить свое чемпионское звание.

Отметим, это 19-я победа (11 — нокаутом) в активе 30-летнего ни разу непобежденного Дмитрия Бивола. Для 27-летнего Умара Саламова это поражение стало вторым при 26 (19 — нокаутом) победах.