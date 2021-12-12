12 декабря 2021 | Время чтения 4 мин

Давид Березицкий, , 15:19 — REGNUM



Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

Если кто-то хотя бы мельком наблюдал за недавними антикитайскими выходками правительства в Вильнюсе, он, вероятно, не был удивлен санкциям, которые Китайская Народная Республика наложила на Литовскую Республику. Конечно, западные средства массовой информации романтизировали это решение как «беспрецедентное нападение Китая на Литву». Однако для человека с рациональным мышлением это больше похоже на опрыскивание себя средством от комаров, чтобы те не кусали, чем на какую-либо форму агрессии сильного против несравнимо более слабого и в то же время злобного противника. Китайцы просто «выключили» Литву из таможенного реестра, что фактически делает невозможным заполнение экспортных документов, о чем сожалеют литовские бизнесмены.

А им в последнее время и так нелегко живется на покинутой родине. Мало того, что власти фактически выдавили их на Запад, так еще и оставшийся в стране рабочий класс символически отправил предпринимателей на виселицу во время протестов в этом году. Но и это еще не всё: с 1 января сего года Литва поставила барьер на пути гастарбайтеров, введя ограничения на трудоустройство работников из третьих стран. Если украинцы, казахи или узбеки хотят работать в республике, они должны найти очень отчаянного и лихого работодателя, который пройдет через всю бумажную волокиту и получит все необходимые разрешения. Открыто говорится, что от такой литовской политики выиграет Польша и другие страны региона.

Кузьма Петров-Водкин. Рабочие. 1926

«Мы вводим квоты для профессий, дефицитных на литовском рынке труда. Если специальности нет в списке, то квот на трудоустройство нет», — сказала почти два года назад Лорта Тумалавичене из миграционного департамента министерства иностранных дел Литвы. В переводе на язык логики это означает, что если в стране достаточно литовцев, способных работать по данной специальности, то иностранец может с ними конкурировать, но если таких профессионалов с литовским гражданством не хватает, то и перед иностранцем стоит сложная задача. Действительно, трудно понять, почему литовцы до сих пор не прокатили таких «гениев» государственного управления на тачке с навозом.

Возвращаясь к истокам литовско-китайского конфликта, хочу напомнить, что все «взорвалось» в результате отказа Вильнюса от политики «единого Китая». Как сообщало агентство Reuters, литовские власти не только дали добро на создание де-факто «тайваньского посольства» в Литве, но и разрешили использовать название Тайвань вместо Тайбэй (последний термин используется во многих странах мира, включая ЕС и США, чтобы не накалять отношения с Пекином). КНР рассматривает Тайвань как свою мятежную провинцию и последовательно не поддерживает отношения со странами, имеющими официальные отношения с островом. Пекин также протестовал против решения литовских властей открыть свой собственный форпост на Тайване. Вильнюс также передал островным властям 20 000 вакцин против коронавируса (как и Чешская Республика со Словакией).

Несмотря на резкую реакцию Китая, президент Литвы Гитанас Науседа отнесся к этому вопросу тривиально. После Нидерландов, Великобритании и Канады именно Вильнюс назвал действия Пекина против уйгуров «преступлениями геноцида». Затем в марте этого года Литва вышла из формата «17+1», объединяющего страны Центральной и Восточной Европы с Китаем. Конечно, КНР имеет довольно своеобразное понимание дипломатии, но оно очень практично. Пекин разделяет государства на «очень дружественные», «дружественные», «нейтральные», «недружественные» и «враждебные». Среди «недружественных» в свое время оказались Норвегия, Япония, Южная Корея и совсем недавно Австралия. Как отмечает Джеффри Уилсон из центра USAsia в Перте, против таких стран Китай использует санкции. Например, он вводил ограничения на поставки норвежского лосося или австралийского угля и вина.

Гитанас Науседа Augustas Didžgalvis

Однако с Вильнюсом, по словам Уилсона, все иначе. «После исключения Литвы из системы таможенного декларирования КНР литовские товары фактически не могут пройти через таможню ни в одном направлении. Ноль экспорта, ноль импорта, ничего. В торговом видении китайцев Литва перестала существовать. Это беспрецедентно. Такое исключение из списка является самой серьезной торговой санкцией, которую может применить КНР. Она никогда не делала этого раньше», — заключил эксперт. Это первый такой случай, поэтому Литва была объявлена «враждебным» государством. Дипломатические отношения с ней уже понижены, а выдача виз приостановлена.

Наблюдаются попытки преуменьшить значение введенного Пекином санкционного механизма в связи с относительно низким уровнем торгового обмена между Китаем и Литвой. Экспорт из этой прибалтийской страны за Китайскую стену составил всего 0,3 млрд евро в 2020 году, или 1% от общего экспорта Литвы, что ставит Китай на 22-е место. Что касается китайского импорта в Литву, то речь идет о 1,2 млрд евро и 7-м месте. Однако если посмотреть на прошлогодние китайские инвестиции в Литву, то они составили 7,8 млн евро, а литовские инвестиции в Китай — 39,3 млн евро. Нетрудно заметить, что даже если правители не заинтересованы во внешней торговле с Пекином, то наверняка негативные последствия почувствуют прежде всего литовские предприниматели, а затем и все литовское общество. Выгодно ли это Литве? Я так не думаю.