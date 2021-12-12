Бильбао, Испания, , 08:33 — REGNUM Футбольный клуб «Севилья» переиграл с минимальным счетом команду из Бильбао «Атлетик» в матче 17-го тура испанской Примеры. Об этом 12 декабря сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Футбол Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР

Встреча состоялась на поле стадиона «Сан-Мамес» в Бильбао и закончилась в пользу гостей со счетом 0:1.

Автором единственного забитого в матче гола стал датский полузащитник «Севильи» Томас Дилейни, отличившийся на 38-й минуте.

Отметим, по итогам матча в активе «Севильи» стало 34 очка, что позволяет ей находиться на втором месте турнирной таблицы чемпионата Испании. У «Атлетика» 21 очко и десятая позиция.