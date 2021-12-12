Нью-Дели, 12 декабря, 2021, 08:28 — ИА Регнум. Неизвестные злоумышленники получили доступ к официальному аккаунту премьер-министра Индии Нарендры Моди в социальной сети Twitter. 12 декабря об этом сообщает канцелярия премьер-министра Индии.

Narendra Modi Нарендра Моди

В сообщении говорится, что злоумышленники получили доступ к учётной записи на очень короткое время. Информация о взломе аккаунта была передана в службу безопасности Twitter.

«Любые сообщения, опубликованные в период взлома учётной записи, должны игнорироваться», — отметили в канцелярии премьер-министра Индии.

По данным агентства Bloomberg, после взлома аккаунта Моди хакеры опубликовали сообщение о том, что правительство Индии признало криптовалюту в качестве одного из официальных платёжных средств. Также в сообщении говорилось, что правительство Индии закупило цифровую валюту для внутренних операций. В настоящее время это сообщение удаленно со страницы Моди в Twitter.