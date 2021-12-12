Лондон, 12 декабря, 2021, 08:24 — ИА Регнум. Жителям Афганистана выделят £75 млн (около $100 млн) в качестве гуманитарной помощи власти Великобритании. Об этом 12 декабря сказано в заявлении главы МИД страны Лиз Трасс.

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

Трасс уточнила, что выделенные средства помогут обеспечить жителей Афганистана продуктами и лекарствами. Глава МИД Великобритании отметила, что денежная сумма, о которой было объявлено, поможет спасти жизни людей, обеспечить защиту для девочек и женщин и сработает на поддержание стабильности в регионе.

По словам Трасс, правительство Великобритании рассчитывает помочь около 1,8 млн жителей Афганистана. Денежные суммы будут выделены из средств, заложенных в бюджет Великобритании на оказание помощи Афганистану. Всего планируется передать в различные организации, в том числе во Всемирную продовольственную программу, около £286 млн ($380 млн).

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Британию обвинили в неэффективном подходе к эвакуации афганских граждан, подвергшихся риску после захвата страны талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).