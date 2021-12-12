Сент-Луис, США, , 08:20 — REGNUM Хоккейный клуб «Сент-Луис Блюз» уверенно обыграл команду «Монреаль Канадиенс» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 12 декабря сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Владимир Тарасенко Www.nhl.com

Игра состоялась на льду арены «Энтерпрайз-центр» в Сент-Луисе и закончилась победой хозяев со счетом 4:1.

В составе победителей голами отличились российские нападающий Павел Бучневич (2-я минута), Дакота Джошуа (29-я), еще один российский нападающий Иван Барбашёв (36-я, в большинстве) и Тори Крюг (51-я, в большинстве).

Автором единственной забитой шайбы «Монреаля» стал российский защитник Александр Романов (42-я).

Российский нападающий «блюзменов» Владимир Тарасенко отличился во встрече двумя результативными передачами.

Отметим, в следующем мачте «Сент-Луис», одержавший третью подряд победу, 13 декабря примет у себя клуб «Анахайм Дакс». «Монреаль» потерпел шестое подряд поражение и 15 де5абря в гостях встретится с командой «Питтсбург Пингвинз».