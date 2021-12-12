Целинный район, Курганская область, 12 декабря, 2021, 08:15 — ИА Регнум. В Целинном районе Курганской области полицейские поймали подозреваемого в поджоге сена. Об этом сообщает областное УМВД.

Pixabay.com Сено

Инцидент произошёл в селе Пески. По данным полиции, пострадавшим оказался 31-летний гражданин. А в роли поджигателя выступил ранее судимый неработающий 49-летний местный житель. Поводом стали неприязненные отношения с односельчанином.

Огонь уничтожил два стога сена. Теперь задержанному грозит до двух лет колонии. Пока его отпустили под подписку о невыезде.