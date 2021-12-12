Буффало, США, , 08:11 — REGNUM Хоккейный клуб «Вашингтон Кэпиталз» переиграл в серии послематчевых буллитов команду «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 12 декабря сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Овечкин Michael Miller

Игра состоялась на льду арены «Кибэнк-центр» в Буффало и закончилась победой гостей в серии буллитов со счетом 2:3.

Основное время матча закончилось с ничейным счетом 2:2. У «Баффало» забитыми голами отличились Винни Хиностроза (14-я минута) и Уилл Батчер (23-я), в составе гостей шайбы забросили датский форвард Ларс Эллер (4-я) и Мартин Фегервары (46-я).

Овертайм победителя не выявил, а в серии послематчевых буллитов удачливее оказались хозяева, победный бросок на счету Ти Джея Оши.

Российские нападающие «Вашингтона» Александр Овечкин и Евгений Кузнецов отдали в матче по одной результативной передаче. Их одноклубник — защитник Дмитрий Орлов — не отметился во встрече результативными действиями.

Отметим, в следующем мачте «Вашингтон», проигравший прошлый матч, 16 декабря на выезде сыграет с клубом «Чикаго Блэкхоукс». «Баффало» потерпел седьмое подряд поражение и днем ранее также в гостях встретится с командой «Виннипег Джетс».