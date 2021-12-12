Донецк, , 08:08 — REGNUM Второй военнослужащий Донецкой Народной Республики (ДНР) скончался в больнице после взрыва боеприпаса, сброшенного беспилотником украинских вооружённых сил под Донецком, сообщили 11 декабря в пресс-службе Народной милиции ДНР.

ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

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«В результате трагедии один военнослужащий погиб на месте, а второй защитник нашей республики, получивший ранения при взрыве, к большому сожалению, сегодня утром скончался в больнице», — сказал представитель ведомства.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что снаряд был сброшен с БПЛА «Октокоптер» в жилом районе поселка шахты «Трудовская» Донецка. Боеприпас не разорвался, поэтому его решили обезвредить. Устройство взорвалось во время работы специалистов.

В Народной милиции ДНР выразили соболезнования семьям погибших военнослужащих.

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