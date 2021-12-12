Нью-Дели, , 08:06 — REGNUM Страница премьер-министра Индии Нарендры Моди в Twitter была взломана и на ней короткое время находился фейковый твит. Сообщение в настоящее время удалено. Об этом 12 декабря сообщила канцелярия премьер-министра.

Криптовалюта BTC Keychain

За то время, пока аккаунт был взломан, на странице находилось ложное сообщение о том, что Индия якобы официально объявила биткойн дополнительным законным платёжным средством. Также было сказано, что правительство Индии якобы закупило цифровую валюту для распространения и популяризации среди граждан страны.

У индийского премьер-министра в Twitter 73,4 млн подписчиков, поэтому фейковая информация стала разлетаться по социальным сетям с огромной скоростью.

Выходка хакеров связана с заявлением Моди на организованном США виртуальном «Саммите за демократию», где он призвал к разработке общемировых норм для использования криптовалют.

В Индии готовится к рассмотрению парламентом закон о криптовалюте. Предполагается, что закон будет предусматривать запрет в Индии всех частных криптовалют, но допускает ряд исключений для продвижения технологии, лежащей в основе криптовалюты и ее использования.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Австралии Commonwealth Bank станет первым банком, который предложит своим клиентам возможность покупать, продавать и хранить криптовалютные активы.

Читайте ранее в этом сюжете: В Австралии клиентам банка разрешили покупать и продавать криптовалюту