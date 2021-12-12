Москва, , 08:02 — REGNUM Последний в 2021 году пуск российской ракеты-носителя запланирован на 27 декабря. Об этом свидетельствуют данные о предстоящих пусках на сайте Роскосмоса.

Запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б»

Завершит российскую пусковую кампанию 2021 года старт ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и 36 спутниками британской компании OneWeb. Пуск будет проводиться с космодрома Байконур.

В Роскосмосе отмечают, что впервые с Байконура будет запущен пакет из 36 спутников OneWeb. При предыдущих запусках аппаратов этой компании с Байконура на орбиту выводилось по 34 спутника.

Предпоследний запуск в 2021 году назначен на 13 декабря. Им станет пуск тяжёлой ракеты-носителя «Протон-М» с двумя телекоммуникационными спутниками «Экспресс».

При проведении этих двух стартов общее число российских пусков ракет космического назначения в 2021 году достигнет 24. Годом ранее Россия провела 17 космических запусков, что стало рекордно низким показателем.