Нефтеюганск, Югра, , 07:58 — REGNUM Житель Нефтеюганска (Югра) перевёл брокерам-мошенникам более 330 тыс. рублей. Об этом сообщает окружное УМВД.

Деньги! Деньги! Деньги!

Цитата их м/ф «Утиные истории». 1987. США

По данным полиции, гражданин 1963 года рождения зарегистрировался на одном из сайтов с целью приумножить свой капитал. А затем перевёл неизвестным деньги. После этого «менеджер» перестал выходить на связь.

Отдел полиции Нефтеюганска возбудил уголовное дело по факту мошенничества. Как сообщало ИА REGNUM, житель Челябинска перевёл лже-брокерам 860 тыс. рублей.

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