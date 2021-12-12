Нефтеюганск, Югра, 12 декабря, 2021, 07:58 — ИА Регнум. Житель Нефтеюганска (Югра) перевёл брокерам-мошенникам более 330 тыс. рублей. Об этом сообщает окружное УМВД.

Цитата их м/ф «Утиные истории». 1987. США Деньги! Деньги! Деньги!

По данным полиции, гражданин 1963 года рождения зарегистрировался на одном из сайтов с целью приумножить свой капитал. А затем перевёл неизвестным деньги. После этого «менеджер» перестал выходить на связь.

Отдел полиции Нефтеюганска возбудил уголовное дело по факту мошенничества. Как сообщало ИА REGNUM, житель Челябинска перевёл лже-брокерам 860 тыс. рублей.