Москва, , 07:49 — REGNUM Производители используют разнообразные материалы при создании искусственных новогодних елей, но хорошую продукцию должно отличать отсутствие запаха пластика, сообщил 12 декабря председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин.

Пошел мужик за елкой Цитата из м/ф «Падал прошлогодний снег ». реж. Александр Татарский. 1983. СССР

«Запах — это показатель того, что использованы некачественные материалы, неэкологичные», — объяснил эксперт в беседе с RT.

По его словам, вдыхание растворителей из пластика может привести к проблемам со здоровьем, особенно с учётом того, что ёлка будет стоять минимум две недели.

«К этому нужно относиться внимательно. То есть запах — это то, что должно настораживать в первую очередь», — сказал Шапкин.

Эксперт сообщил также, что при выборе искусственной ели нужно обратить внимание на материалы, из которых дерево сделано «внутри», и посоветовал отдавать предпочтение ёлкам из полиэтилена низкого давления.

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