Москва, 12 декабря, 2021, 07:49 — ИА Регнум. Производители используют разнообразные материалы при создании искусственных новогодних елей, но хорошую продукцию должно отличать отсутствие запаха пластика, сообщил 12 декабря председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин.

Цитата из м/ф «Падал прошлогодний снег ». реж. Александр Татарский. 1983. СССР Пошел мужик за елкой

«Запах — это показатель того, что использованы некачественные материалы, неэкологичные», — объяснил эксперт в беседе с RT.

По его словам, вдыхание растворителей из пластика может привести к проблемам со здоровьем, особенно с учётом того, что ёлка будет стоять минимум две недели.

«К этому нужно относиться внимательно. То есть запах — это то, что должно настораживать в первую очередь», — сказал Шапкин.

Эксперт сообщил также, что при выборе искусственной ели нужно обратить внимание на материалы, из которых дерево сделано «внутри», и посоветовал отдавать предпочтение ёлкам из полиэтилена низкого давления.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что в Москве к Новому году стали украшать метрополитен.