Берлин, , 07:44 — REGNUM Победителем в главной номинации премии Европейской киноакадемии стал фильм боснийского режиссера Ясмилы Жбанич «Куда ты идешь, Аида?». Об этом сообщает пресс-служба киноакадемии.

Кинематограф (сс) geralt

Торжественная церемония вручения премий Европейской киноакадемии прошла 11 декабря в Берлине. Победители были определены на основе голосования более 4200 европейских режиссёров, являющихся членами киноакадемии.

Приз в категории «Лучший актёр» получил Энтони Хопкинс за работу в фильме «Отец». Лучшей актрисой признали Ясну Джуричич за роль в фильме «Куда ты идешь, Аида?». Создатель этого фильма Ясмила Жбанич признана лучшим режиссёром года.

Приз за лучшую комедию присуждён фильму «Ниндзя-ребёнок». В категории анимационного кино победил фильм Бегите, лучшей короткометражкой стала работа «Мой дядя Тудор».

Премия Европейской академии кино учреждена в 1988 году. До 1997 года эта кинонаграда также была известна как премия «Феникс».