Кентукки, США, , 07:43 — REGNUM Опасения в том, что число жертв торнадо может превысить 100 человек, выразил губернатор наиболее пострадавшего удара стихии американского штата Кентукки Энди Бешир. Трансляция выступления главы штата велась 12 декабря на странице администрации региона в Facebook.

Торнадо Crh.noaa.gov

Губернатор отметил, что жители штата переживают очень трудные часы, так как по разрушительности торнадо стало одним из самых смертоносных в истории штата. Глава штата Кентукки предположил, что жертвами стихии стали не менее ста человек и эта цифра может значительно возрасти.

На настоящий момент зарегистрировано 79 погибших в результате удара торнадо в нескольких штатах США. Самое большое количество жертв, 70 человек, было зафиксировано в американском штате Кентукки. Президент США Джозеф Байден объявил режим чрезвычайной ситуации в штате и назвал торнадо одним из самых разрушительных в истории США.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что посольство России в США выразило соболезнования родным и близким погибших в результате удара торнадо в нескольких американских штатах.

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