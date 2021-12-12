Бразилиа, , 07:31 — REGNUM Верховный суд Бразилии обязал правительство страны требовать от въезжающих сертификат о вакцинации против COVID-19, сообщил 11 декабря телеканал BBC News.

Правительство Бразилии Annemariebr

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В решении суда говорится, что нововведение отменит постановление Минздрава Бразилии, в соответствии с которым прибывающие должны были предъявить только отрицательный результат ПЦР-теста.

Судья Луис Роберто Баррозу постановил также, что исключения могут быть сделаны в отношении лиц, которые въезжают в Бразилию из неблагополучных стран, где власти не смогли вакцинировать большую часть своего населения.

Срок введения нового ограничения не уточняется.

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