Пермь, , 07:24 — REGNUM В Перми уроженца Закавкзаья задержали с килограммом наркотиков. Об этом сообщает краевой главк МВД.

Наркотики

stevepb

По данным полиции, 33-летний гражданин оборудовал на территории Индустриального района города восемь тайников. При личном досмотре и в автомобиле у мужчины изъяли ещё 42 свёртка, а затем в квартире обнаружили ещё 162 подготовленных к сбыту пакета и почти 500 граммов нерасфасованного вещества.

Доход от продажи этой партии мог составить 2 млн рублей. Сбытом наркотиков задержанный занимался, чтобы накопить деньги и открыть своё кафе. Теперь он заключён под стражу.