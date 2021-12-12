Москва, , 07:20 — REGNUM Пункты вакцинации назальной вакциной от COVID-19 рекомендовал организовывать только в медучреждениях вирусолог, член-корреспондент РАН, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета и бывший замдиректора по научной работе государственного научного центра «Вектор» Сергей Нетесов 11 декабря в беседе с ТАСС.

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Как пояснил специалист, несмотря на то, что организовывать пункты вакцинации в торговых центрах и аэропортах гораздо проще, он бы рекомендовал прививать граждан назальной вакциной только в медучреждениях. Нетесов пояснил, что существует вероятность аллергической реакции на назальную вакцину, поэтому прошедшему процедуру вакцинации желательно некоторое время находиться под присмотром медиков.

Нетесов отметил, что у врачей есть наборы противоаллергических препаратов очень быстрого действия. Такие наборы купируют аллергическую реакцию в течение одной-двух минут, а это иногда бывает крайне необходимо.

Также специалист отметил, что на первых порах медикам желательно проследить за человеком после вакцинации, проинструктировать его, чтобы вакцина достигла цели и попала на слизистую оболочку в носовой полости.

О пунктах вакцинации в торговых центрах Нетесов предложил подумать лишь после того, как будет накоплен достаточный опыт в рамках клинических испытаний.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава Центра Гамалеи Александр Гинцбург назвал срок определения эффективности вакцины «Спутник V» против штамма коронавируса «Омикрон».

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