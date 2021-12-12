Вашингтон, , 07:18 — REGNUM Американская компания Blue Origin провела успешный пуск космического корабля New Shepard с шестью туристами на борту. Об этом сообщает пресс-служба Blue Origin.

Пуск Кадр из видео «Трансляция пуска Blue Origin New Shepard». youtube.com

Ракета-носитель с многоразовым кораблём стартовала 11 декабря с космодрома в штате Техас. Первая ступень носителя была успешно возвращена на Землю.

Корабль поднялся на высоту чуть более 100 км, считающуюся границей между атмосферой Земли и космическим пространством. Позже New Shepard совершил успешную посадку.

На борту корабля находилось шесть туристов, включая предпринимателя Лейна Бесса и его сына Кэмерона, инвестора Эвана Дика, бизнесмена Дилана Тейлора и телеведущего Майкла Стрейхэна. Также среди туристов была Лора Шепард Черчли — дочь астронавта США Алана Шепарда, в честь которого назван корабль New Shepard.

Компания Blue Origin (принадлежит владельцу Amazon Джеффу Безосу) разработала корабль New Shepard для организации коммерческих суборбитальных полётов. Первый пилотируемый рейс состоялся в июле 2021 года.

Читайте ранее в этом сюжете: В США не выявили проблем с безопасностью полётов ракет Blue Origin