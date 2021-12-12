Челябинск, , 07:12 — REGNUM В Челябинске гражданин 1971 года рождения перевёл мошенникам почти 860 тыс. рублей. Об этом сообщает областной главк МВД.

Криптовалюта

Capital.ru

Деньги он перечислял им в период с октября по декабрь. Это и первоначальный взнос, и «докупку» криптовалюты на низких позициях. О том, что его обманули, челябинец понял лишь тогда, когда мошенники сообщили ему о якобы выигрыше 10 млн рублей в виде главного приза и перестали выходить на связь.

Теперь отдел полиции «Ленинский» расследует очередное уголовное дело по факту мошенничества. Полицейские снова призывают население соблюдать бдительность при разговоре с незнакомыми лицами.