Вашингтон, , 07:05 — REGNUM Президент США Джо Байден заявил, что при нападении России на Украину американская военная помощь будет оказана только соседним странам. Об этом 11 декабря сообщила пресс-служба Белого дома.

Джо Байден

Речь, по словам американского лидера, идёт о том, чтобы укрепить страны «Бухарестской девятки» (Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Словакия, Румыния, Чехия и Эстония) на восточном фланге НАТО. При этом Байден отверг идею размещения американского военного контингента на территории Украины.

«Нам придётся направить больше американских и натовских войск на восточный фланг, B9 — все те страны НАТО, в отношении которых у нас есть священное обязательство защищать их от любого нападения со стороны России», — сказал президент США.

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Ранее источники в Белом доме сообщали, что военная помощь Украине в этом году будет оказана — ей отправят стрелковое оружие и боеприпасы на $60 млн — однако этот процесс затягивается, чтобы не нагнетать обстановку.

Пресловутые утверждения о «российской агрессии» появились в американских СМИ весной и осенью 2021 года. И хотя свои гипотезы авторы никак не аргументировали, огульные обвинения быстро взяли на вооружение официальные лица и политики на Западе. В Москве считают, что информационная кампания по этой теме ведёт к конфронтации и позволяет западным странам находить поводы для уклонения от выполнения своих обязательств.

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