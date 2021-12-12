Урай, Югра, 12 декабря 2021, 06:58 — REGNUM В Урае (Югра) силовики ищут авторов листовок, в которых якобы была недостоверная информация в отношении одного из местных депутатов. Об этом пишут СМИ.
По данным Накануне.Ru, листовки могли появиться 12 сентября, во время предвыборной кампании. Из них следовало, что три кандидата в депутаты выступали против интересов Урая и ставилось под сомнение психическое здоровье одного из них. Всего на дверях подъездов, досках объявлений и мусорных контейнерных площадках их появилось более 100.
Гражданин обратился с заявлением в полицию. И 1 декабря было возбуждено дело по факту клеветы.