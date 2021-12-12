Урай, Югра, , 06:58 — REGNUM В Урае (Югра) силовики ищут авторов листовок, в которых якобы была недостоверная информация в отношении одного из местных депутатов. Об этом пишут СМИ.

Закат. Югра Tatiana Bulyonkova

По данным Накануне.Ru, листовки могли появиться 12 сентября, во время предвыборной кампании. Из них следовало, что три кандидата в депутаты выступали против интересов Урая и ставилось под сомнение психическое здоровье одного из них. Всего на дверях подъездов, досках объявлений и мусорных контейнерных площадках их появилось более 100.

Гражданин обратился с заявлением в полицию. И 1 декабря было возбуждено дело по факту клеветы.