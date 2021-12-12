* Талибы — запрещённая в России организация

Исламабад, 12 декабря, 2021, 06:35 — ИА Регнум. Политическая система Пакистана не является исламской — правительство этой страны ставит экономические интересы выше религии, заявил 11 декабря представитель радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Забиулла Муджахид в эфире радиостанции «Свободный Афганистан» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом). Об этом сообщило агентство Khaama.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Пакистан

В иерархии террористического движения Муджахид является заместителем министра информации и культуры. По его словам, сегодня Пакистан управляется извне, через навязанную политическую систему, которая подменила собой ислам.

В агентстве добавили, что высказанные представителем террористов замечания свидетельствуют о том, что «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) усомнился в легитимности правительства Пакистана впервые.

Напомним, по конституции Пакистан является исламской республикой. Основной закон закрепляет ислам в качестве государственной религии и провозглашает, что все существующие законы должны быть приведены в соответствие с предписаниями, изложенными в Коране и Сунне.

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