Берлин, 12 декабря, 2021, 06:34 — ИА Регнум. В сложное положение из-за своей позиции по «Северному потоку — 2» (СП-2)попала глава МИД Германии, сопредседатель партии «Союз-90» / «Зеленые» Анналена Бербок. Об этом пишет политический обозреватель Йоханнес Лейтойзер в статье, опубликованной 11 декабря изданием Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

Nord Stream 2. Nikоlai Ryutin Газопровод «Северный поток — 2»

Бербок, как представитель партии «Зелёных», до своего назначения на пост главы МИД выступала резко против строительства и запуска российского газопровода. Но как представителю коалиции ей пришлось кардинально поменять свою позицию, так как СДПГ (Социал-демократическая партия Германии) не собирается отказываться от газопровода, строительство которого уже завершено.

Теперь главе МИД ФРГ постоянно напоминают о её высказываниях по поводу строительства СП-2. Политик предпочитает отмалчиваться.

«Однако разве что она может указать молчаливыми жестами, что трубопровод вряд ли будет работать, если Россия применит силу против Украины», — отметил журналист.

Бербок не единожды высказывалась против строительства газопровода, а также обвиняла Россию в шантаже из-за рекордных цен на газ. Кроме того, политик выступала против угольной энергетики и развития возобновляемых источников энергии.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что СП-2 может быть заблокирован новым канцлером Германии в случае агрессии России против Украины.