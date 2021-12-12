Вашингтон, 12 декабря, 2021, 06:02 — ИА Регнум. Глубокие соболезнования родным и близким погибших при ударе торнадо, которое обрушилось на ряд штатов США, выразило посольство России в Вашингтоне. Об этом 12 декабря сообщила пресс-служба российской дипмиссии в Facebook.

Washington.mid.ru Посольство РФ в США

«Посольство выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате серии разрушительных торнадо, обрушившихся на центральные регионы США. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим от произошедшей катастрофы», — сказано на странице дипмиссии в социальной сети.

Торнадо и ураганы обрушились на ряд американских штатов. Пострадали штаты Иллинойс, Миссури, Арканзас, Кентукки и Теннесси. В результате удара стихии погибли как минимум 79 человек, большая часть погибших проживала в штате Кентукки. Власти пострадавших штатов опасаются, что число жертв торнадо может возрасти.

Ранее ИА REGNUM сообщало о шести погибших в результате обрушения склада компании Amazon в американском штате Иллинойс.