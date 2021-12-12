Нью-Йорк, США, , 05:35 — REGNUM Профессор из Цюрихского университета прикладных наук (Швейцария) Кристофер Хартвелл написал полную чушь в газете The Wall Street Journal об отношениях России и США. К такому выводу пришли читатели газеты, следует из опубликованных ими комментариев.

Антироссийская пропаганда Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Хартвелл попытался проанализировать существующее положение дел в мире, например, позиции России в контексте расширения НАТО на восток, желание стран Запада принести Украину в жертву и связанные с этим риски начала крупномасштабной войны с участием России. Читатели сразу подмечают русофобский настрой автора, указывая на его лживые тезисы.

«В этой статье довольно много ложной информации», — написал один из них. Комментатор не согласился с тем, что голодомор в 1932−33 годах осуществлялся для намеренного уничтожения украинцев, потому что охватил в основном те территории, которые сегодня являются востоком Украины и югом России.

«Только психи могли расширить НАТО до самых границ России и ожидать, что никакой реакции не последует», — отметил Стивен Гарднер, оценивая предположение профессора о том, что «агрессию России» встретит готовая военная инфраструктура в Восточной Европе.

«Европа не наша, чтобы ее «терять», и Украина не является нашей землей. США их союзники по НАТО никогда не вступят в ядерную войну с Россией ради Украины», — заключили в комментариях, охарактеризовав статью как «полную чушь».

Добавим, ситуация на Украине после переговоров президента России Владимира Путина со своим американским коллегой Джо Байденом занимает центральное место в международной повестке в связи с информационной кампанией и предположениями о «возможном российском вторжении». При этом Киев извещают о принятых решениях в последнюю очередь, оставляя за рамками политического процесса.

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