Пекин, 12 декабря, 2021, 05:27 — ИА Регнум. Случай заражения человека вирусом птичьего гриппа высокопатогенной разновидности H5N6 зарегистрирован на юге Китая. Об этом 12 декабря сообщила радиостанция RTHK.

Ylrrw.cn Птичий грипп

По данным органов здравоохранения Китая, случай заражения инфекцией произошёл в провинции Гуандун. Заразился мужчина 68 лет, проживающий в городском округе Хуэйчжоу. Предполагается, что мужчина мог заразиться вирусом от домашней птицы, которую держал в хозяйстве. Состояние инфицированного оценивается медиками как критическое.

Это уже 53 заражение человека вирусом птичьего гриппа в Китае с 2014 года. Первый в мире случай инфицирования штаммом вируса H5N6 произошёл в юго-западной провинции Сычуань.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что из-за заражения птичьим гриппом на западе Японии власти уничтожили около 30 тыс. кур.