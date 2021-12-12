Случай заражения человека птичьим гриппом зафиксирован на юге Китая
Пекин, 12 декабря, 2021, 05:27 — ИА Регнум. Случай заражения человека вирусом птичьего гриппа высокопатогенной разновидности H5N6 зарегистрирован на юге Китая. Об этом 12 декабря сообщила радиостанция RTHK.
По данным органов здравоохранения Китая, случай заражения инфекцией произошёл в провинции Гуандун. Заразился мужчина 68 лет, проживающий в городском округе Хуэйчжоу. Предполагается, что мужчина мог заразиться вирусом от домашней птицы, которую держал в хозяйстве. Состояние инфицированного оценивается медиками как критическое.
Это уже 53 заражение человека вирусом птичьего гриппа в Китае с 2014 года. Первый в мире случай инфицирования штаммом вируса H5N6 произошёл в юго-западной провинции Сычуань.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что из-за заражения птичьим гриппом на западе Японии власти уничтожили около 30 тыс. кур.