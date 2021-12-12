Иллинойс, США, 12 декабря, 2021, 05:06 — ИА Регнум. Как минимум шесть человек стали жертвами вызванного торнадо частичного обрушения склада компании Amazon в американском штате Иллинойс. Об этом 12 декабря сообщил губернатор штата Джей Роберт Притцкер в эфире телеканала CBS.

Иван Шилов ИА REGNUM Последствия торнадо

Губернатор подтвердил гибель шести человек в результате разрушения ураганом части склада компании Amazon. Также Притцкер уточнил, что один человек был госпитализирован. Спасательная операция на месте трагедии продолжается.

По предварительным данным, в здании в момент обрушения могло находиться от 50 до 100 человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент США Джозеф Байден назвал торнадо, унёсшее жизни 79 человек, самым крупным в истории США.