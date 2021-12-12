Лондон, , 04:43 — REGNUM Микроинсульт перенёс Основатель организации WikiLeaks Джулиан Ассанж в лондонской тюрьме Белмарш, где он находится с 2019 года. Об этом 12 декабря рассказала невеста Ассанжа Стелла Моррис в беседе с газетой Daily Mail.

Джулиан Ассанж Иван Шилов © ИА REGNUM

Моррис уточнила, что ишемическая атака случилась во время выступления Ассанджа по видеосвязи из тюрьмы в Высоком суде Лондона. Это произошло 27 октября. По мнению невесты Ассанжа, приступ был вызван стрессом при общем ухудшении самочувствия, возникшим на фоне судебного разбирательства со стороны США.

«Джулиан борется, и я боюсь, что этот микроинсульт может стать предвестником более серьезного приступа. Это усугубляет наши опасения по поводу его способности выжить из-за длительности этой судебной тяжбы», — добавила Моррис.

Женщина уточнила, что микроинсульт сказался на общем состоянии Ассанжа. Начались проблемы с памятью, стали проявляться общие симптомы неврологического повреждения. Ассанж до сих пор вынужден принимать медикаменты против инсульта.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в США одобрили решение апелляционного суда Англии и Уэльса, отменяющее запрет на экстрадицию в США Джулиана Ассанжа.

Читайте ранее в этом сюжете: США отреагировали на решение об экстрадиции Ассанжа