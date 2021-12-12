Москва, , 04:40 — REGNUM Российская вакцина «Спутник V» будет проверена на эффективность против штамма коронавируса «Омикрон» за десять дней, заявил 11 декабря директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

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«Экспериментальная работа по получению новой вакцины против штамма «Омикрон» займёт не больше десяти дней», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

После проверки, по словам Гинцбурга, потребуется пройти «разрешительные процедуры», обосновать что «вакцина является безопасной и иммуногенной», и на это уйдёт ещё два — два с половиной месяца.

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Напомним, Центр имени Гамалеи планирует адаптировать свою вакцину против штамма коронавируса «Омикрон». Ранее Гинцбург сообщал, что такая адаптация производится каждый раз при появлении нового штамма.

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