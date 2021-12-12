Москва, 12 декабря, 2021, 04:21 — ИА Регнум. О подработках частным извозом в сложные для страны 90-е годы и о причинах переезда в Москву из Санкт-Петербурга рассказал президент России Владимир Путин в документальном фильме «Россия. Новейшая история», тизер которого 11 декабря опубликовал телеканал «Россия 24».

Kremlin.ru Владимир Путин

Президент России рассказал эпизоды из своей биографии в 90-е годы, когда в стране сложилась тяжёлая экономическая ситуация и многим квалифицированным специалистам пришлось зарабатывать на жизнь с большим трудом, используя любую возможность для этого.

«Иногда приходилось подрабатывать и извозом. Неприятно об этом говорить, но, к сожалению, и это тоже было», — уточнил российский лидер.

Путин пояснял, что ему пришлось идти работать в такси в Санкт-Петербурге, так как в тот период времени он уволился из мэрии, когда Анатолий Собчак проиграл выборы на пост главы города.

Кроме того, президент России отметил, что ему пришлось принять предложение от управляющего делами президента РФ Бориса Ельцина и переехать в Москву, так как другой работы в это время не было.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент России Путин рассказал о работавших в правительстве России в середине 90-х кадровых работников Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США. По словам российского лидера, позднее этих сотрудников привлекали к уголовной ответственности в США за участие в приватизации в России.