Лондон, , 04:07 — REGNUM Повторяющиеся обвинения России в проявлении агрессии, выдвинутые главой МИД Великобритании Лиз Трасс, вызывают беспокойство у российской стороны, заявила 11 декабря пресс-служба посольства РФ в Лондоне на своей странице в Facebook.

Посольство России в Лондоне Krokodyl

По мнению российских дипломатов, таким образом Лондон пытается сформировать антироссийское единство.

«Чрезмерное употребление термина «российская агрессия» особенно очевидно и преднамеренно подчеркивает одержимость британского председательства в G7 поиском общей причины «проявления единства», — говорится в заявлении.

Дипломаты отметили также, что лозунг «особая российская агрессия против Украины» стал использоваться официальными лицами, но он фальшивый и вводит мировую общественность в заблуждение.

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