Вашингтон, , 03:40 — REGNUM Обрушившееся на несколько штатов и унёсшее жизни как минимум 79 человек торнадо назвал самым крупным в истории США глава Белого дома Джозеф Байден. Соответствующее заявление американский лидер сделал 12 декабря выступая с заявлением в Уилмингтоне в штате Делавэр, где он проводит выходные.

Ураган

Байден уточнил, что говорил по телефону с губернаторами пострадавших штатов — Арканзаса, Иллинойса, Кентукки, Миссури и Теннесси и готов одобрить объявление режима чрезвычайной ситуации в этих штатах по запросу от местных властей. Президент США отметил, что очень многие люди потеряли жильё, работу и бизнес, а точное число жертв неизвестно до сих пор.

Глава Белого дома рассказал, что дал поручение развернуть на пострадавших от удара стихии территориях чрезвычайные и спасательные службы, наладить доставку воды и необходимых товаров. Байден уточнил, что в каждом пострадавшем штате работает Федеральное управление по чрезвычайным ситуациям, идёт оценка ущерба, оказывается материальная поддержка там, где это необходимо.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент США Байден объявил режим чрезвычайной ситуации в американском штате Кентукки.

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