Рим, , 03:20 — REGNUM Как минимум 12 человек числятся пропавшими без вести после взрыва газа в жилом пятиэтажном доме на острове Сицилия в Италии. Об этом 12 декабря сообщает газета Giornale di Sicilia.

Взрыв газа Uxfon.com

Взрыв прогремел в 20:30 по местному времени (22:30 мск) в коммуне Равануза. По предварительным данным, причиной взрыва могла стать утечка бытового газа. В результате взрыва обрушился пятиэтажный жилой дом и были повреждены ещё два здания. Информация о точном числе пострадавших и возможных погибших уточняется. На настоящий момент среди пропавших без вести числятся 12 человек, в том числе семейная пара и трое детей.

На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Кроме того, в коммуну Равануза прибыли три группы добровольцев для помощи в разборе завалов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о взрыве газа в трёхэтажном многоквартирном доме во Франции.

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