Дубай, ОАЭ, , 02:59 — REGNUM Первым в мире кабинетом министров, перешедшим на электронные технологии в делопроизводстве стало правительство Дубая. Об этом 11 декабря сообщает эмиратское информационное агентство WAM.

Цифровые технологии Иван Шилов © ИА REGNUM

Об отказе от бумажного делопроизводства объявил наследный принц эмирата, председатель исполнительного совета Дубая, шейх Хамдан бен Мухаммед бен Рашид Аль Мактум. Он уточнил, что все правительственные операции и услуги населению будут оказываться исключительно в цифровом виде.

Весь внутренний и внешний документооборот во всех государственных учреждениях эмирата теперь будет осуществляться через специальные информационные платформы. Было подсчитано, что через специальные сервисы осуществляется свыше 10,5 тыс. транзакций.

К инициативе отказа от бумажного делопроизводства присоединились практически все госструктуры, в том числе школы, жилищно-коммунальное хозяйство, полиция, муниципалитет, суды, здравоохранение, аэропорты, а также большая часть торговых и коммерческих структур.

По подсчётам специалистов, переход к цифровому документообороту позволит сэкономить 336 млн бумажных листов. Это составляет 14 млн часов человеческого труда и около $353,8 млн.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что более 50% жителей России положительно относятся к цифровизации.

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