Дубай, ОАЭ, 12 декабря, 2021, 02:59 — ИА Регнум. Первым в мире кабинетом министров, перешедшим на электронные технологии в делопроизводстве стало правительство Дубая. Об этом 11 декабря сообщает эмиратское информационное агентство WAM.

Иван Шилов ИА REGNUM Цифровые технологии

Об отказе от бумажного делопроизводства объявил наследный принц эмирата, председатель исполнительного совета Дубая, шейх Хамдан бен Мухаммед бен Рашид Аль Мактум. Он уточнил, что все правительственные операции и услуги населению будут оказываться исключительно в цифровом виде.

Весь внутренний и внешний документооборот во всех государственных учреждениях эмирата теперь будет осуществляться через специальные информационные платформы. Было подсчитано, что через специальные сервисы осуществляется свыше 10,5 тыс. транзакций.

К инициативе отказа от бумажного делопроизводства присоединились практически все госструктуры, в том числе школы, жилищно-коммунальное хозяйство, полиция, муниципалитет, суды, здравоохранение, аэропорты, а также большая часть торговых и коммерческих структур.

По подсчётам специалистов, переход к цифровому документообороту позволит сэкономить 336 млн бумажных листов. Это составляет 14 млн часов человеческого труда и около $353,8 млн.

Ранее ИА REGNUMсообщало, что более 50% жителей России положительно относятся к цифровизации.