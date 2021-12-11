Вашингтон, 12 декабря, 2021, 02:21 — ИА Регнум. Экс-президент США Дональд Трамп заявил о некомпетентности действующего американского лидера Джозефа Байдена после онлайн-саммита с российским президентом Владимиром Путиным. Соответствующее заявление политик сделал на митинге сторонников, который транслировался на его сайте.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

Трамп рассказал, что смотрел на днях видеовстречу Путина и Байдена и был очень опечален увиденным.

Экс-президент США отметил, что «даже не хочет обсуждать некомпетентность Байдена».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что бывший президент США Трамп назвал переговоры Байдена с Путиным «нечестным матчем» для США. Трамп пояснил, что Байден оказался слишком слабым потому, что выборы в США «были сфальсифицированы» и действующий президент получил должность незаслуженно.