Лондон, 12 декабря, 2021, 01:39 — ИА Регнум. Вооружённый мужчина был ликвидирован полицией при попытке задержания в центре Лондона, возле Кенсингтонского дворца. Об этом 11 декабря сообщила пресс-служба полиции Соединённого Королевства.

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Информация о вооружённом огнестрельным оружием мужчине поступила в полицию Лондона в 15:04 (18:04 мск). Уточнялось, что он вошёл в банк и букмекерские конторы на Малрос-роад, затем вышел и скрылся на автомобиле.

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину на перекрестке Кенсингтон-роуд и Палас Гейт, недалеко от Кенсингтонского дворца, резиденции герцога и герцогини Кембриджских. Подозреваемый в правонарушении оказал полицейским вооружённое сопротивление и был застрелен.

В районе места происшествия сотрудники правоохранительных органов перекрыли часть дорог, людям рекомендовано выбирать объездные маршруты. Было ли совершено ограбление, не уточняется.

Ранее ИА REGNUMсообщало о нападении злоумышленника с ножом на людей в западной части Лондона. Пострадали несколько человек, один из них скончался.