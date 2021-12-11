Кентукки, США, 12 декабря, 2021, 01:14 — ИА Регнум. Число жертв торнадо, обрушившегося на ряд штатов США, возросло до 79 человек. Об этом 12 декабря сообщает телеканал CNN.

Ураган

Самое большое число погибших, 70 человек, насчитывается в штате Кентукки. Этот штат больше других пострадал от удара стихии. При этом губернатор штата Энди Бешир, предупредил, что число жертв может возрасти до сотни. В штатах Арканзас и Теннеси погибли по три человека, в штате Иллинойс жертвами стихии стали два человека, в Миссури погибла женщина 84-х лет.

Среди городов самый большой урон стихия нанесла городу небольшому городу Мэйфилд, в котором проживают 10 тыс. человек. Здесь обрушилась крыша на свечном заводе, стихией полностью разрушены полицейский участок и пожарная станция. Пострадали множество жилых домов и комплекс административных зданий. мэр города Кэти Стюарт О`Нан пояснила, что люди находятся в растерянности, так как им негде ночевать и они не знают, куда пойдут на работу, так как многие жители города работали на разрушенном стихией заводе.

Ранее ИА REGNUM сообщало о 70 жертвах урагана в американском штате Кентукки.