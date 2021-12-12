Вашингтон, , 00:42 — REGNUM 11 декабря студия Ebb Software выступила с заявлением, что релиз игры Scorn был перенесен на октябрь 2022 года. Однако, учитывая сложности, которые испытывает студия в связи с неопытностью, тайтл может быть перенесен на еще более поздний срок.

Также генеральный директор Ebb Software Любомир Пеклар сообщил, что на данный момент игра готово приблизительно на 75%. По его словам, студии предстоит проделать огромную работу над устранением ошибок.

Игра Scorn была анонсирована еще в 2014-м году. В 2016-м году вышел первый официальный тизер, собравший более 28 миллионов просмотров на платформе YouTube.

Примечательно, что разработчики, создавая визуальный стиль игры, вдохновлялись работами Ханса Гигера и Здзислава Бексинского.