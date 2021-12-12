12 декабря 2021 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили предложение о том, чтобы ввести в России штрафы для тех, кто курит рядом детьми и беременными женщинами.

Елизавета Коробова, , 15:19 — REGNUM Решение депутата Госдумы Султана Хамзаева («Единая Россия») выступить с инициативой о наказании штрафом курящих рядом с беременными и детьми вызвало ожесточённые споры в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии в социальной сети Facebook.

Тербрюгген Хендрик. Мальчик с трубкой (фрагмент). 1623

«Весело живем: каждый день новый штраф, новая угроза!» — пишет Елена К.

Многие пользователи пришли к выводу, что данный вопрос не стоит и выеденного яйца — в стране и так много нерешённых проблем, чтобы тратить время на эту.

Султан Хамзаев AleksAleksAleks

«Такое ощущение, что в нашем королевстве настолько все благополучно, что и заняться-то им больше нечем, кроме как дурь из пальца высасывать», — поделилась своим мнением Елена К.

Но нашлись и те, кто отмечают, что такие курильщики отравляют жизнь многим согражданам и являются большой проблемой, с которой невозможно бороться из-за отсутствия соответствующих штрафов.

«Всё правильно предлагают. Если бы сигареты не воняли, то пусть курили бы себе. А то встанут возле дверей в подъезде и дымят, а потом вонь эту все должны вдыхать. Курение, кстати, — это плохая привычка, с которой так или иначе следует бороться», — пишет Irine I.

«Такая проблема действительно есть. Куча куряг не обращают внимания на окружающих — стоят, смолят в близости от людей, детей, пенсионеров. Им наплевать на окружающих. Таких только штрафы вразумят, иначе никак», — указывает Наталия В.

Часть людей полагает, что те, кому не нравится запах дыма, сами могут избежать дискомфорта, просто отойдя от курильщика на необходимо расстояние.

«Отойти от курящего всегда можно, но сумасшедшие мамаши будут вечно качать права, сводя с ума как окружающих, так и своего ребёнка. Но тут штрафовать самих себя они не будут, конечно», — считает Svetlana Y.

Ряд пользователей указывает на то, что не все могут избежать попадания дыма от сигарет курильщиков в свои лёгкие. Кроме того, непонятным остаётся то, как правоохранители будут ловить наглых любителей табака, которые не уважают окружающих граждан.

Давид Тенирс Младший. Курение в таверне. 1639

«У нас студенты курят на улице около магазина, и через этот кумар идут пожилые, беременные, школьники, мамки с колясками, и управы на них нет, полиция не штрафует, директор учебного заведения говорит, что она ничего с этим сделать не может. А законы всё принимают и принимают. Кто же за их исполнением следить-то должен?» — задаётся вопросом Elena D.

«А кто штрафовать-то будет? К каждой остановке или скамейке полицейского не приставишь. Закон не будет исполняться в большинстве своём, просто потому, что нет возможности наказывать людей», — отмечает Diana G.

Отдельные комментаторы убеждены, что проблема заключается не в отсутствии наказания за курение рядом с детьми и беременными, а в том, что российское общество больно, но никто его по-настоящему лечить не пытается.

«Государство плодит и плодит новые законы. Скоро этот печатный станок уже загорится! В нормальном обществе, где коррупционеров нет, а людей правильно воспитывают, люди не будут курить рядом с беременными и детьми. Нормальные люди, коих мало осталось, так и делают. Штрафами вы это никак не исправите, потому что общество, как и система, прогнило», — написал Николай П.

Напомним, 10 декабря пресс-секретарь депутата Госдумы Султан Хамзаев («Единая Россия») заявил РИА Новости, что предлагает наказывать штрафами курящих рядом с беременными и детьми.